О компании

Наша цель – строить качественные дома по приемлемым ценам.

Компания «Фабрика домов» была образована в 2000 году, и уже 20 лет занимает лидирующие позиции на рынке услуг в области индивидуального проектирования коттеджей, дизайна интерьеров, высококачественного строительства и отделочных работ.



Проектирование и строительство загородных домов является приоритетной ветвью работы нашей компании.



Качество наших услуг способно удовлетворить самого взыскательного заказчика. В своей деятельности мы ориентированы на использование современных и экологичных материалов и оборудования. Построенные нами загородные дома отвечают всем необходимым техническим требованиям, отличаются надежностью и быстрыми сроками возведения.



С нами строительство загородного дома перестаёт быть трудновыполнимой задачей, требующей больших затрат.



Доверив строительство дома нашей компании, вы можете быть уверены в прозрачной смете и возможности контролировать все расходы на каждом этапе работ.