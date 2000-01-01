Проект 102
3 спальни. 102 м2.
От 2 040 000 руб.
Проект 147
2 этажа. 4 спальни. 147 м2.
От 2 940 000 руб.
Проект 145
2 этажа. 4 спальни. 145 м2.
От 2 900 000 руб.
О компании
Наша цель – строить качественные дома по приемлемым ценам.
Компания «Фабрика домов» была образована в 2000 году, и уже 20 лет занимает лидирующие позиции на рынке услуг в области индивидуального проектирования коттеджей, дизайна интерьеров, высококачественного строительства и отделочных работ.

Проектирование и строительство загородных домов является приоритетной ветвью работы нашей компании.

Качество наших услуг способно удовлетворить самого взыскательного заказчика. В своей деятельности мы ориентированы на использование современных и экологичных материалов и оборудования. Построенные нами загородные дома отвечают всем необходимым техническим требованиям, отличаются надежностью и быстрыми сроками возведения.

С нами строительство загородного дома перестаёт быть трудновыполнимой задачей, требующей больших затрат.

Доверив строительство дома нашей компании, вы можете быть уверены в прозрачной смете и возможности контролировать все расходы на каждом этапе работ.
126
построенных объектов
24560
квадратных метров жилья
20
лет успешной работы
100+
семей доверились нам
Наши дома
Все наши дома построены из экологически чистых современных материалов. Проекты домов нашей компании всегда могут быть модифицированы под ваши нужды.
81 м2
От 1 620 000 руб.
Проект 81
Скачать презентацию
102 м2
От 2 040 000 руб.
Проект 102
Скачать презентацию
117 м2
От 2 340 000 руб.
Проект 117
Скачать презентацию
119 м2
От 2 380 000 руб.
Проект 119
Скачать презентацию
124 м2
От 2 500 000 руб.
Проект 124
Скачать презентацию
141 м2
От 2 820 000 руб.
Проект 141
Скачать презентацию
145 м2
От 2 900 000 руб.
Проект 145
Скачать презентацию
147 м2
От 2 940 000 руб.
Проект 147
Скачать презентацию
149 м2
От 2 980 000 руб.
Проект 149
Скачать презентацию
Акции
Заказав строительства дома в компании «Фабрика домов», приятным бонусом для вас станут наши акции.
Получение разрешительных документов на строительство и регистрация права собственности на объект
Геологические изыскания вашего участка
Устройство скважины
Устройство канализации
Архитектурный проект
Портфолио
Посмотрите фотографии домов, которые мы уже построили.
Контакты
8 (4912) 99-08-99
Рязань, ул. Вишневая, 30
info@fabrika62.ru
Наш офис открыт для вас ежедневно
с 9:00 до 19:00